Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.

«Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств, и там всё должно быть прописано — их язык, вера», — сказал он в интервью телеканалу «1+1».

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Однако ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет.

30 августа депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке в ходе заседания парламента, чем рассмешил коллег. В ходе выступления Киссе попытался говорить по-украински, мешая его с русскими словами. Сложности с языком и насмешки депутатов вынудили его перейти на русскую речь (aif.ru)

| 2019-08-31T23:15:52+00:00 31 августа 2019, 23:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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