Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.

«Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств, и там всё должно быть прописано — их язык, вера», — сказал он в интервью телеканалу «1+1».

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Однако ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет.

30 августа депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке в ходе заседания парламента, чем рассмешил коллег. В ходе выступления Киссе попытался говорить по-украински, мешая его с русскими словами. Сложности с языком и насмешки депутатов вынудили его перейти на русскую речь (aif.ru)