Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению мира в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа над возвращением мира в Донбасс дипломатическим путем идет круглосуточно.

«Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращением мира на многострадальную землю украинского Донбасса. Весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем», — заявил Зеленский во время встречи с украинскими силовиками в Донбассе, трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.

Глава государства отметил, что «вооруженные силы будут гарантом результативности всех дипломатических усилий». «Поверьте, гораздо легче вести переговоры, чувствуя вашу силу», — отметил Зеленский.(РИА Новости)