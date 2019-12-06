Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению мира в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа над возвращением мира в Донбасс дипломатическим путем идет круглосуточно.
«Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращением мира на многострадальную землю украинского Донбасса. Весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем», — заявил Зеленский во время встречи с украинскими силовиками в Донбассе, трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.
Глава государства отметил, что «вооруженные силы будут гарантом результативности всех дипломатических усилий». «Поверьте, гораздо легче вести переговоры, чувствуя вашу силу», — отметил Зеленский.(РИА Новости)
| 2019-12-06T15:41:33+00:00 6 декабря 2019, 18:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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