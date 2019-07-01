Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на завершение конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что благодаря разведению сил в Станице Луганской появилась «хрупкая надежда» на начало завершения горячей фазы конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, который был начат в среду.
«Это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокированию минского процесса… И помните, я не хочу и не буду никогда вам врать, что-то обещать. Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны – эта надежда появилась», — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.