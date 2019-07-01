Зеленский заявил о «хрупкой надежде» на завершение конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что благодаря разведению сил в Станице Луганской появилась «хрупкая надежда» на начало завершения горячей фазы конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, который был начат в среду.