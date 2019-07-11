Зеленский заявил, не позволит навязывать планы по федерализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьером Молдавии Майей Санду заявил, что Киев и Кишинев не позволят «навязывать планы по федерелизации», передает РИА Новости.
«Украина и Молдавия объединены одним общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации», — приводит слова Зеленского его пресс-служба в четверг.
Зеленский подчеркнул, что «по защите суверенитета наших государств и безопасности в регионе — наши позиции едины».
Пресс-служба также сообщает, что Санду заверила Зеленского в том, что «Молдавия полностью поддерживает территориальную целостность Украины». «Я чувствую любовь, уважение к украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, ее суверенитет и будущее как европейского государства», — цитирует Санду пресс-служба украинского президента.