Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Новоизбранный президент Владимир Зеленский в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар выразил надежду, что Украина сможет освободить аннексированный Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 18 мая.

«Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа – никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий – как и те, кто остался преданным Украины в оккупированном Крыму», – написал будущий глава государства.

Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина сможет освободить родину крымских татар от оккупации.

«Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымскими татарами – ред.). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом», – написал избранный президент.