Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что украина ведет «две войны». Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы главы государства.
Решение распустить парламент было принято в связи с тем, что он плохо работал и мог замедлить формирование правительства, отметил Зеленский.
«Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины», — сказал он.