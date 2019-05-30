Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что украина ведет «две войны». Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы главы государства.

Решение распустить парламент было принято в связи с тем, что он плохо работал и мог замедлить формирование правительства, отметил Зеленский.
«Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины», — сказал он.
| 2019-05-30T22:08:26+00:00 31 мая 2019, 02:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss