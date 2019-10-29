Зеленский заявил, что Украина идет по пути Apple

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну с компанией Apple, начавшей свой путь в гараже, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию с инвестиционного форума в Мариуполе.

Зеленский выступил с речью, в которой заявил, что Украина в настоящее время находится в сложном положении. Однако относительно будущего страны президент настроен оптимистично.

«Мы действительно в очень непростом положении, но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже… Мы точно знаем, что после самой темной ночи обязательно приходит очень яркий восход», — высказал свою позицию глава Украины.

| 2019-10-29T15:40:56+00:00 29 октября 2019, 17:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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