Зеленский заявил, что Украина идет по пути Apple

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну с компанией Apple, начавшей свой путь в гараже, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию с инвестиционного форума в Мариуполе.

Зеленский выступил с речью, в которой заявил, что Украина в настоящее время находится в сложном положении. Однако относительно будущего страны президент настроен оптимистично.

«Мы действительно в очень непростом положении, но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже… Мы точно знаем, что после самой темной ночи обязательно приходит очень яркий восход», — высказал свою позицию глава Украины.