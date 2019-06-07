Зеленский заявил, что решение о роспуске Рады было верным

Верховная рада своей работой на последней пленарной неделе доказала, что решение о ее роспуске было правильным, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
«Я хочу похвалить, от всего сердца сказать нашей Верховной раде большое спасибо. Удивлены? Я объясню. После роспуска парламента у меня были мысли: вдруг я ошибся? Может я зря их распустил? Может депутаты готовы работать, принимать решения. Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарную систему, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение… Спасибо, что своей «плодотворной» работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было верным», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице администрации президента в Facebook.
Зеленский в четверг внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке. Верховная рада на заседании в четверг не поддержала эти представления.(РИА Новости)