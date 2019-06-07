Зеленский заявил, что решение о роспуске Рады было верным

«Я хочу похвалить, от всего сердца сказать нашей Верховной раде большое спасибо. Удивлены? Я объясню. После роспуска парламента у меня были мысли: вдруг я ошибся? Может я зря их распустил? Может депутаты готовы работать, принимать решения. Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарную систему, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение… Спасибо, что своей «плодотворной» работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было верным», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице администрации президента в Facebook.