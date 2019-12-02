Зеленский заявил, что никому не верит в политике

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в политике никому нельзя доверять.

«Я никому не доверяю в политике», — сказал Зеленский, отвечая в ходе интервью изданию «Газета выборча» на вопрос о том, верит ли он президенту России Владимиру Путину.

«В школе я любил математику, там все было понятно. Ты решаешь задачу с одним или двумя неизвестными. А здесь все неизвестное, включая нашу страну, политиков в нашей стране. Я пришел из бизнеса и считаю, что здесь [в политике] не может быть доверия. У каждого зато есть свои интересы», — добавил украинский лидер.