Зеленский заявил, что не допустит политических репрессий на Украине

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы на Украине не было политических репрессий.

Такое заявление он сделал в Twitter в День памяти жертв политических репрессий. По словам Зеленского, надо помнить об уроках прошлого, потому что именно это делает нас людьми.

Он подчеркнул, что сделает все, чтобы в будущем в стране не было политических преследований и насилия.

Ранее пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, за что ему обиднее больше всего.

Команда Зеленского уже обнароовала программу инаугурации, которая состоится 20 мая. В воскресенье в Киеве репетировали эту церемонию.

Избранный президент извинился за возможные пробки на дорогах в день инаугурации перед киевлянами. Он считает, что эти неудобства создала для всех Рада, когда назначила инаугурацию на понедельник. Зеленский заявил, что тоже обеспечит неудобства для депутатов. СМИ сообщали, что после церемонии вступления в должность новый президент Украины хочет назначить на 14 июля досрочные выборы в украинский парламент (lenta.ru).