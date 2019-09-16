Зеленский заявил, что мир в Донбассе и возвращение Крыма остаются его основными задачами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что по-прежнему считает мир в Донбассе и возвращение Крыма своим основными задачами на посту главы государства и отказываться в этой связи от санкций в отношении РФ не намерен.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины, — сказал он после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. — И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку, санкционное давление наших партнеров, в том числе и Словакии».

Зеленский заявил, что рассчитывает на саммите «нормандской четверки» решить вопрос обмена по формуле «всех на всех» и договориться об отводе войск.

По его словам, выборы в Донбассе возможны только после вывода войск с оккупированных территорий.