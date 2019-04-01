Зеленский заявил, что готов к дебатам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам с действующим главой государства Петром Порошенко накануне второго тура выборов. Об этом он сказал журналистам 31 февраля в собственном избирательном штабе.

«Да я готов! Порошенко, не Порошенко, какая мне разница?», — ответил он на вопрос журналиста, готов ли он к дебатам с Порошенко, передает korrespondent.net.

По его словам, ближе ко второму туру выборов, он озвучит пятерку членов своей команды.

На вопрос, кто будет премьер-министром, он сказал: «Специалист» и добавил, что сейчас фамилии нет.

Ранее кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.

«Выборы — во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты», — сказал он.