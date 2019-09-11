Зеленский задумал распустить ЦИК

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде досрочно прекратить действие полномочий Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Глава государства направил в парламент соответствующее представление. В качестве причины для роспуска ведомства он указывает, что ЦИК «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость». В частности, он напомнил, что комиссия изначально отказывалась регистрировать в качестве кандидата в народные депутаты представителя его партии Александра Куницкого, а также отменила регистрацию самовыдвиженца Сергея Рудика спустя месяц после выборов.

Для роспуска ЦИК Зеленскому потребуется поддержка его представления со стороны 300 депутатов. Как и в случае с законопроектами, предполагающими внесение поправок в Конституцию Украины, фракция «Слуги народа» должна будет заручиться поддержкой оппозиции.(lenta.ru)

| 2019-09-10T22:34:08+00:00 11 сентября 2019, 07:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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