Зеленский задумал распустить ЦИК

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде досрочно прекратить действие полномочий Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Глава государства направил в парламент соответствующее представление. В качестве причины для роспуска ведомства он указывает, что ЦИК «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость». В частности, он напомнил, что комиссия изначально отказывалась регистрировать в качестве кандидата в народные депутаты представителя его партии Александра Куницкого, а также отменила регистрацию самовыдвиженца Сергея Рудика спустя месяц после выборов.

Для роспуска ЦИК Зеленскому потребуется поддержка его представления со стороны 300 депутатов. Как и в случае с законопроектами, предполагающими внесение поправок в Конституцию Украины, фракция «Слуги народа» должна будет заручиться поддержкой оппозиции.(lenta.ru)