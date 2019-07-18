Зеленский выступил с призывом к иностранным бизнесменам

Украинский президент Владимир Зеленский призвал иностранных бизнесменов, которые ищут новые площадки для инвестиций, обратить внимание на Украину и заявил, что Украина докажет, что является страной с мощным инвестиционным потенциалом, сообщает РИА Новости.

“Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю — старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую. Мы докажем вам, что являемся страной с мощным инвестиционным потенциалом, которая готова меняться и развиваться вместе с вами”, — написал Зеленский на своей странице в Facebook и разместил видео с призывом инвестировать в Украину на английском языке.