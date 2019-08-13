Зеленский выполнил обещание и оставил бизнес

Президент Украины Владимир Зеленский за несколько месяцев передал все свои доли в компаниях соратникам и партнерам. Об этом сообщило украинское издание Liga.net, ссылаясь на данные Единого государственного реестра.

По его данным, все изменения в структуре собственности оформлены весной 2019 года. Так, давнему партнеру действующего президента Сергею Шефиру, который стал первым помощником президента, перешла доля Зеленского в восьми компаниях. Брату Сергея Шефира, шеф-редактору и автору «Студии Квартал-95» Борису Шефиру, перешли доли еще в двух компаниях.

В настоящий момент Зеленский остался лишь в одном юридическом лице — общественной организации «Молодежный центр «Лига смеха».

После победы на президентских выборах, которые состоялись на Украине минувшей весной, Зеленский передал свой бизнес в управление бизнес-партнерам с гарантией возврата через пять лет. (ТАСС)