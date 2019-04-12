Зеленский видится руководству России менее опасным

До выборов в Украине осталось полторы недели. Несмотря на то, что в первом туре Владимир Зеленский обошел своего главного оппонента — действующего президента Петра Порошенко с большим отрывом, на сегодня Порошенко делает все, чтобы поднять свой рейтинг.

Комментируя # предвыборную ситуацию в Украине политолог Евгений Магда сказал, что команда Владимира Зеленского не заинтересована в дебатах, несмотря на заявления этого кандидата в президенты, и попытается использовать социологические исследования, дабы аргументировать свою позицию.

«Полагаю, что популярность Петра Порошенко выросла за счет неординарных ходов, его готовности идти на дебаты, однако результат выборов определяет голосование», — сказал эксперт.

Отвечая на вопрос, почему на сегодня РосСМИ поддерживают Зеленского, аналитик сказал, что тут речь не идет о дискредитации.

«Россия заинтересована в поражении Порошенко, а Зеленский ее руководству видится менее опасным, чем действующий президент. К тому же в заявлениях Зеленского фактически звучат призывы найти общий язык с Россией. Плюс, как шоумен Зеленский хорошо известен в России. Так что о дискредитации Зеленского российскими медиа речь не идет, скорее, они его поддерживают как могут», — подчеркнул он.

Говоря о том, как будут развиваться отношения между Азербайджаном и Украиной, если будет новый президент, Магда отметил, что основа для развития отношений – это общие интересы. «Тогда отношения между государствами не будут зависеть от персоналий», — резюмировал он.