Зеленский требует от всех членов комитета Рады по финансам пройти полиграф

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции.

«Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы, — написал он в среду в «Фейсбуке». — И если подозрения оправдаются, мы с такими депутатами попрощаемся».(ТАСС)