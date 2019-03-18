Зеленский стал единоличным лидером президентской гонки в Украине

Владимир Зеленский — самый популярный кандидат в президенты Украины, сообщает общественная организация «Передовые правовые инициативы». Она провела опрос, которой показал, что за шоумена готовы проголосовать 34% жителей страны, информирует life.ru.

Для сравнения — нынешнего главу государства Петра Порошенко поддержали 14,22% избирателей, лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко — 12,9%, основателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко — 11,1%.

Зеленский возглавил рейтинг почти во всех регионах страны. По мнению экспертов, у него все шансы пройти во второй тур предстоящих выборов.

Примечательно, что в этом случае вне зависимости от того, кто станет его главным соперником, более 70% украинцев заявили, что выбрали бы Зеленского.