Зеленский сменил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), уволив генерала армии Виктора Муженко и назначив на его должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Как передает ТАСС, соответствующие указы опубликованы на сайте администрации главы украинского государства.

«Освободить Муженко от должности начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины», — говорится в документе. О новом назначении генерала не сообщается.