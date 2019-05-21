Зеленский сменил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), уволив генерала армии Виктора Муженко и назначив на его должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака. Как передает ТАСС, соответствующие указы опубликованы на сайте администрации главы украинского государства.

«Освободить Муженко от должности начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины», — говорится в документе. О новом назначении генерала не сообщается.

| 2019-05-21T22:15:21+00:00 21 мая 2019, 23:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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