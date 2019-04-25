Зеленский сменил имя в Facebook

Победивший на президентских выборах Украины Владимир Зеленский сменил имя в Facebook. Об этом сообщает «Украинская правда».

Как отмечается, теперь Зеленский подписан в соцсети на украинском языке, а не на русском.

По словам пресс-секретаря Зеленского Ирины Победоносцевой, политик внес изменения по просьбе подписчиков.

«Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента», — отметила Победоносцева.

При этом в пресс-службе отвергли связь смены имени с принятием закона о языке.