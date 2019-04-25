Зеленский сменил имя в Facebook

Победивший на президентских выборах Украины Владимир Зеленский сменил имя в Facebook. Об этом сообщает «Украинская правда».

Как отмечается, теперь Зеленский подписан в соцсети на украинском языке, а не на русском.

По словам пресс-секретаря Зеленского Ирины Победоносцевой, политик внес изменения по просьбе подписчиков.

«Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента», — отметила Победоносцева.

При этом в пресс-службе отвергли связь смены имени с принятием закона о языке.

| 2019-04-25T17:44:30+00:00 25 апреля 2019, 20:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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