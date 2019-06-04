Зеленский раздумывает над идеей сотрудничества с Саакашвили

Владимир Зеленский допускает сотрудничество с бывшим президентом Грузии, экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в понедельник в эфире телеканала NewsOne.

«Что касается Саакашвили, то этот вопрос будет обсуждаться», — ответил Стефанчук на вопрос о том, может ли Саакашвили присоединиться к команде Зеленского.

Стефанчук добавил, что команда нового президента еще формируется. «Мы будем привлекать как можно больше интересных людей. У нас основное требование — это должны быть новые лица с новыми идеями, новые подходы», — пояснил он.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину в среду. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской области украинское гражданство, которого его лишил президент Петр Порошенко в 2017 году. Саакашвили находился на Украине с 2015 года.

| 2019-06-04T01:14:02+00:00 4 июня 2019, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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