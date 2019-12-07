Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в нормандском формате в эфире передачи «Свобода слова».

По словам Зеленского, он хочет почувствовать, что все стороны собираются «закончить эту трагическую войну».

Президент Украины пояснил, что у всех участников запланированы двусторонние встречи. Встреча лидеров «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже.

Также сообщалось, что крымский депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек считает, что экс- глава Украины Петр Порошенко хочет сорвать переговоры российского и украинского президентов на саммите «нормандской четверки» (aif.ru)

| 2019-12-07T10:26:08+00:00 7 декабря 2019, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss