Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в нормандском формате в эфире передачи «Свобода слова».

По словам Зеленского, он хочет почувствовать, что все стороны собираются «закончить эту трагическую войну».

Президент Украины пояснил, что у всех участников запланированы двусторонние встречи. Встреча лидеров «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже.

Ранее Владимир Зеленский в жфире местного телевидения заявил, что у его страны сильная позиция на предстоящих переговорах в нормандском формате. Глава Украины отметил, что Киев выполнил все требования, в том числе развел силы и средства в двух населенных пунктах на востоке страны.

Также сообщалось, что крымский депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек считает, что экс- глава Украины Петр Порошенко хочет сорвать переговоры российского и украинского президентов на саммите «нормандской четверки» (aif.ru)