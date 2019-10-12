Зеленский рассказал о шоке Европы от поведения Порошенко

Европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявил действующий глава государства Владимир Зеленский. Видео с его выступлением опубликовано в You Tube.

«Вы видели заявления и президента [Германии Франка-Вальтера] Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его [Порошенко] риторика меняется так же, как и его статус», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины обвинил Порошенко в попытке возглавить новый Майдан. По мнению Зеленского, бывший украинский лидер «на физиологическом уровне» забывает, что он уже не президент, не верит в это.

6 октября 10 тысяч человек устроили на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве акцию против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе. Они считают «формулу» капитуляцией для Киева. На площадь приехал и Порошенко с женой. Бывший президент заявил, что «»формула Штайнмайера» написана в Кремле».

«Формула Штайнмайера» определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможную амнистию и выборы на не подконтрольных Киеву территориях (lenta.ru)