Зеленский рассказал, каким должен быть будущий премьер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым премьер-министром страны должен стать профессиональный экономист, который ранее не возглавлял кабмин, Верховную раду или фракцию в парламенте.

«Премьер-министр… должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что «очень бы хотел», чтобы это был «абсолютно независимый человек», который никогда не был премьер-министром, спикером парламента или лидером какой-либо фракции.

При этом он признался, что «проводит уже консультации и разговаривает с некоторыми людьми».