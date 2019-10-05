Зеленский рассказал, что помогло ему стать президентом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с учителями вспомил школьные годы и рассказал, чему научился в юности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в школе научился разобраться в сложных ситуациях и отстаивать справедливость, что и помогло ему стать президентом Украины. Кроме того, Зеленский добавил, что за время обучения в школе получил такие навыки, как коммуникабельность и человечность.

Украинский лидер назвал работу учителя «одной из главных профессий», а также затронул проблемы работы сельских школ, а также указал на важность подключения всех школ на Украине к Интернету.

| 2019-10-05T22:01:24+00:00 6 октября 2019, 00:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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