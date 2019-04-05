Зеленский проверился на наркотики и алкоголь

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в президентской гонке, заявил, что сдал анализы на наркотики и алкоголь. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, результаты будут готовы через три дня, тогда кандидат их и опубликует.

Он добавил, что не стал сдавать анализы на стадионе «Олимпийский» из-за отсутствия там лаборатории.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.

| 2019-04-05T09:54:20+00:00 5 апреля 2019, 11:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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