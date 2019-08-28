Зеленский провел телефонные переговоры с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что главы государств обсудили результаты саммита G7 во Франции. Зеленский поблагодарил Меркель за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России в семерку в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма.

Также президент Украины рассказал канцлеру о ситуации на Донбассе, в частности о выполнении украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

Зеленский также подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

«Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта», – говорится в сообщении.

Со своей стороны Ангела Меркель выразила «поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время».

Во время разговора была достигнута договоренность о подготовительную встречу дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года.

«Во время разговора были также обсуждены ряд вопросов украинской-немецкого сотрудничества и взаимодействия сторон на международной арене», – отметили в пресс-службе