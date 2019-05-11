Зеленский продолжит курс на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и «на отношение к войне с Россией», заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире «Громадского телевидения».

«Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война», — заявил Апаршин.

Он добавил, что политика нового президента будет направлена на искоренение коррупции в оборонной сфере, на создание современной системы территориальной обороны, а также на то, чтобы армия была профессиональной и усиленной постоянно действующим резервом.