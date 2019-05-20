Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации призвал своих соотечественников, проживающих за рубежом, возвращаться на родину. Трансляцию мероприятия вел телеканал «112 Украина».

Он также заявил, что с радостью даст всем украинское гражданство.

«Сегодня обращаюсь ко всем украинцам в мире — нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь, нас 65 миллионов, тех для кого родина — украинская земля, в Евпопе и Азии, в Австралии и Америке. Обращаюсь ко всем: вы нам очень нужны», — сказал Зеленский.(Газета.ру)

| 2019-05-20T12:55:23+00:00 20 мая 2019, 13:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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