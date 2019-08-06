Зеленский призвал участников «нормандского формата» возобновить переговоры

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал участников «нормандского формата» — Россию, Францию, ФРГ и Украину — как можно скорее собраться для возобновления переговоров. Об этом он написал в фейсбуке.

Такое заявление глава государства сделал после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе в результате обстрела их позиций.

По его словам, данный инцидент ставит своей целью подорвать перемирие, а также весь переговорный процесс «нормандского формата».

В связи с этим он призвал участников данного формата собраться как можно быстрее и возобновить переговоры.(Газета.ру)