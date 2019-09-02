Зеленский призвал правительство и парламент быть единомышленниками в проведении реформ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и парламент страны быть единомышленниками в осуществлении реформ.

«Хочу, чтобы все поняли, что президент Украины, правительство и парламент являются единомышленниками в этом вопросе», — заявил глава государства на совещании с правительством, руководством парламента и силовиками.

При этом он упрекнул старую власть в популизме.

«Законы принимались не по принципу, что важно и что приоритетно, а по принципу, что нам за это перепадет», — сказал он, добавив, что это привело к тому, что «реформы или проваливались, или запускались как витрина», а «в конце концов все ветви власти были, как лебедь, рак и щука».

С сегодняшнего дня, подчеркнул Зеленский, «все уходит в прошлое». «У нас есть шанс провести все реальные реформы», — добавил он.(ТАСС)

| 2019-09-02T13:42:38+00:00 2 сентября 2019, 14:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss