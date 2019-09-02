Зеленский призвал правительство и парламент быть единомышленниками в проведении реформ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и парламент страны быть единомышленниками в осуществлении реформ.

«Хочу, чтобы все поняли, что президент Украины, правительство и парламент являются единомышленниками в этом вопросе», — заявил глава государства на совещании с правительством, руководством парламента и силовиками.

При этом он упрекнул старую власть в популизме.

«Законы принимались не по принципу, что важно и что приоритетно, а по принципу, что нам за это перепадет», — сказал он, добавив, что это привело к тому, что «реформы или проваливались, или запускались как витрина», а «в конце концов все ветви власти были, как лебедь, рак и щука».

С сегодняшнего дня, подчеркнул Зеленский, «все уходит в прошлое». «У нас есть шанс провести все реальные реформы», — добавил он.(ТАСС)