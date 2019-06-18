Зеленский призвал оставить в силе санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию призвал оставить в силе санкции, введенные Евросоюзом против Москвы. «Единственным ключом к миру являются дипломатическое давление и санкции», — заявил Зеленский в Париже в понедельник, 17 июня, сообщает Русская Служба WD.

Украина продолжит действовать в рамках минских соглашений, военное решение конфликта на востоке страны исключено, отметил он. Зеленский также отказался соглашаться с основным требованием Кремля, подчеркнув, что Киев «не готов к переговорам с сепаратистами».

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за новые переговоры России и Украины при посредничестве Берлина и Парижа в так называемом «нормандском формате». Встречи «нормандской четверки» проходят как на уровне лидеров государств, так и на уровне глав МИД и экспертов.

После визита во Францию Владимир Зеленский отправится в Берлин, где 18 июня ожидаются его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.