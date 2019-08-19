Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа, передает«Интерфакс».

«Наши народы пережили все трагедии новейшей истории — Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. (…) Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский.

Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств.