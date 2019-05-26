Зеленский призвал МВД не принимать мер против мирных протестующих

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство внутренних дел не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. «Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест»,— написал он в Facebook.

«Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку»,— заявил господин Зеленский.

Ранее в городе Ровно полиция задержала двух участников несанкционированного митинга за импичмент Владимира Зеленского. Они заявили, что президент нарушил закон, назначив своих друзей на главные должности страны, сообщает издание «Факты».

Правоохранители составили на 20-летнего парня и 16-летнюю девушку протоколы о совершении административного правонарушения. Протокол был составлен и на мать несовершеннолетней. Полиция готовит материалы к направлению в суд.

Президент Украины, распустивший парламент и настоявший на отставке главы правительства, рассчитывает на помощь избирателей в управлении государством. В числе задач государственной важности Владимир Зеленский назвал строительство инфраструктуры для электромобилей и беспилотников, а также заметил, что среди людей, занятых в IT-сфере, он чувствует себя уютнее, чем среди чиновников.