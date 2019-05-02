Зеленский призвал мусульман к диалогу с украинцами в Крыму и Донбассе

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел встречу с духовными лидерами украинских мусульман и призвал их установить диалог с украинцами, проживающими в Крыму и Донбассе, сообщила его пресс-служба.
Во встрече приняли участие председатель Духовного управления мусульман Украины, муфтий Украины, шейх Ахмед Тамим, муфтий расположенного на Украине «духовного управления мусульман Крыма» Айдер Рустемов, а также шейх Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма». Сейчас на Украине проживает около 2 миллионов мусульман.
По информации пресс-службы, Зеленский отметил, что его стратегия — не на словах, а на деле объединить страну. Для этого, по его словам, следует начать конструктивный и откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в частности, в Крыму и Донбассе.
«Мы считаем, что это первый возможный шаг для возвращения их домой», — сказал Зеленский.
Участники встречи подтвердили свою готовность поддержать инициативы новоизбранного президента, ориентированные на консолидацию общества.(РИА Новости)