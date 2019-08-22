Зеленский призвал ЕС выступить против присоединения России к G7

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Дональдом Туском призвал ЕС выступить против присоединения РФ к G7, сообщила в четверг пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «большой семерки» и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь Зеленский заявил, что возвращение России в G8 станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.