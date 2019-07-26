Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке, передает Газета.Ru.

Отмечается, что украинский глава предложил жителям самим выбрать себе губернатора из пяти претендентов.

Уточняется, что под каждой опубликованной фотографией Зеленский поместил краткое описание деятельности чиновников.

Кроме того, среди кандидатов был и одобренный кабмином на данный пост руководителя общественного союза «Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов» Андрей Андрейчиков.

С мая 2015 по ноябрь 2016 года эту должность занимал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил уволить мэра Киева Виталия Кличко.