Зеленский представил членов своей команды

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в четверг в передаче «Право на власть» на канале «1+1» представил членов своей команды.

«Это эксперты, это моя команда, это профессиональные люди, молодые специалисты, умные люди, которые пойдут со мной в администрацию президента. Понимаете, мы не раздаем портфелей, мы не раздаем должности. А кто из них будет лучшим, тот и займет ту или иную должность», — заявил Зеленский.

По словам кандидата, в случае его победы доктор Евгений Комаровский будет курировать медицинское направление в стране, а Руслан Стефанчук, который является идеологом команды, будет отвечать за идеологическое направление.