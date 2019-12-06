Зеленский предложит создать в Донбассе «муниципальную стражу»

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в «нормандском» формате создать в Донбассе «муниципальную стражу» из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
Глава государства отметил, что это «является одной из имеющихся у его команды идей».
«При этом, по замыслу Зеленского, представителей «той стороны» должны набирать из числа тех, кто «не стрелял, не убивал» — не участвовал в боевых действиях», — сообщил телеканал со ссылкой на участника встречи президента с пострадавшими на заре «евромайдана» студентами.
Встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже.