Зеленский предложит создать в Донбассе «муниципальную стражу»

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в «нормандском» формате создать в Донбассе «муниципальную стражу» из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
Глава государства отметил, что это «является одной из имеющихся у его команды идей».
«При этом, по замыслу Зеленского, представителей «той стороны» должны набирать из числа тех, кто «не стрелял, не убивал» — не участвовал в боевых действиях», — сообщил телеканал со ссылкой на участника встречи президента с пострадавшими на заре «евромайдана» студентами.
Встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже.
| 2019-12-06T00:39:50+00:00 6 декабря 2019, 09:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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