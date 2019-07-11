Зеленский предложил всех люстрировать

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил высших должностных лиц в бездействии и предложил распространить люстрацию, под которую подпадали до сих пор чиновники времен экс-президента Виктора Януковича, на всех руководителей и после 2014 года, сообщает ТАСС.

«Предлагаю к перечню должностей, которые подпадают под люстрацию, добавить президента Украины, депутатов, главу Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО, руководителей оборонных ведомств, которые занимали должность с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года».

| 2019-07-11T16:11:21+00:00 11 июля 2019, 19:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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