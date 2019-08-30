Зеленский предложил переименовать Генпрокуратуру в офис генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает переименовать Генпрокуратуру в офис генерального прокуратора и ликвидировать военные прокуратуры, соответствующий законопроект опубликован в пятницу на сайте парламента, передает РИА Новости.
Согласно пояснительной записке, вместо действующей структуры органов прокуратуры предлагается провести аттестацию прокуроров и после этого сформировать новую структуру в виде: офис генерального прокурора (вместо Генпрокуратуры), областные прокуратуры (вместо региональных), окружные прокуратуры (вместо местных).
Кроме того, предлагается ликвидировать военные прокуратуры, но установить право генпрокурора в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры.
Также предлагается уменьшить максимальное число работников органов прокуратуры с 15 тысяч до 10 тысяч человек, при этом планируется повышение базового должностного оклада прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов (с около 950 долларов до около 1,2 тысячи долларов) для трудоспособных лиц и установить ограничения в размере 25% для максимального размера премии прокурора по результатам календарного года.