Зеленский предложил отменить неприкосновенность президента Украины

Кандидат в президенты страны сообщил о подготовке законопроекта, под действие которого также могут подпасть народные депутаты и судьи.

Владимир Зеленский предложил одним законом отменить неприкосновенность президента страны, народных депутатов и судей, сообщает Интерфакс.

Об этом шоумен заявил в программе «Интервью с кандидатом в президенты» на одном из местных телеканалов.

Политик отметил, что Верховная рада может снять неприкосновенность с главы государства, но заблокировать ее отмену для депутатов.

В ответ на замечание о том, что неприкосновенность президента и парламентариев прописана в Конституции Украины, а неприкосновенность судей – «немного другой» вопрос, Зеленский сообщил: «Наши правовые эксперты и юристы уже готовят этот законопроект. Посмотрим» (aif.ru).