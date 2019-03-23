Зеленский предложил отменить неприкосновенность президента Украины

Кандидат в президенты страны сообщил о подготовке законопроекта, под действие которого также могут подпасть народные депутаты и судьи.

Владимир Зеленский предложил одним законом отменить неприкосновенность президента страны, народных депутатов и судей, сообщает Интерфакс.

Об этом шоумен заявил в программе «Интервью с кандидатом в президенты» на одном из местных телеканалов.

Политик отметил, что Верховная рада может снять неприкосновенность с главы государства, но заблокировать ее отмену для депутатов.

В ответ на замечание о том, что неприкосновенность президента и парламентариев прописана в Конституции Украины, а неприкосновенность судей – «немного другой» вопрос, Зеленский сообщил: «Наши правовые эксперты и юристы уже готовят этот законопроект. Посмотрим» (aif.ru).

 

 

 

 

 

| 2019-03-23T09:40:39+00:00 23 марта 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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