Зеленский потребовал от украинских военных «держать порох сухим» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии и потребовал от них «держать порох сухим» в Донбассе. Соответствующее обращение появилось на его сайте.

Он отметил, что сейчас в этом регионе действуют условия разведения войск.

В связи с этим украинский лидер потребовал от военных «держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения».

Как известно, данный праздник отмечается на Украине 3 ноября.(Газета.Ru)

| 2019-11-03T14:05:37+00:00 3 ноября 2019, 15:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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