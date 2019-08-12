Зеленский посоветовал криминальным авторитетам покинуть Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет главы Нацполиции Сергея Князева о противодействии незаконной добыче и сбыту янтаря, после чего распорядился уволить руководителей двух районов (Олевского и Овручского) Нацполиции в Житомирской области, обвинив их в причастности к хищениям янтаря, сообщает news.tut.by.

«Я вам рекомендую покинуть свой пост, — сказал он главе областной Нацполиции Вячеславу Печененко. — Буду говорить с господином Аваковым и господином Князевым. Может, вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с „янтарными пиратами“ Житомирской области».

Кроме этого, президент попросил главу СБУ Ивана Баканова уволить главу управления СБУ в области Владимира Пахнюка.

Зеленский также посоветовал криминальным авторитетам, которые «крышуют» незаконную добычу янтаря, сменить страну для проживания.