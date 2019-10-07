Зеленский после завершения президентского срока хочет вернуться в шоу

Актриса «Квартала 95» Елена Кравец рассказала о намерении президента Украины Владимира Зеленского вернуться в команду студии после окончания президентского срока. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что украинский лидер не прекратил контакты с участниками «Квартала 95» после вступления в должность.

Кравец вспомнила телефонный разговор с Зеленский на День Независимости страны, в ходе которого он заявил, что планирует вернуться в шоу через пять лет.

«Он говорит: «Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле и я же через пять лет планирую вернуться», — сказала Кравец.

Уточняется, что до вступления на пост президента Украины Зеленский был основателем и худруком «Квартала 95».