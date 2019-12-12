Зеленский поручил полиции найти заказчика убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность следствию за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу в ближайшее время назвать заказчика преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский президент пояснил, что после того, как были задержаны предполагаемые убийцы, встает вопрос: «Кто заказчик?».

Зеленский выразил надежду, что на следующей встрече по убийству Шеремета будет получен ответ на данный вопрос.

Он также отметил, чтобы расследование не затягивалось и «не было в формате сериала».

Ранее первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек. Среди них Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, а также супруги Владислав и Ирина Грищенко. По словам Коваль, основной версией преступления является «дестабилизация социально-политической ситуации в стране путем убийства известного лица»

Шеремета убили 20 июля 2016 года в Киеве.