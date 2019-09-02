Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
«Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок — до 1 октября 2019 года. Ответственные — премьер Олеска Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов», — заявил Зеленский в понедельник в ходе совещания с руководством парламента, кабмина и правоохранительными органами, которое транслировал телеканал «Прямой.
Кроме того, Зеленский поручил разъяснить обществу, что земельная реформа направлена на развитие украинского фермерства и защиту интересов мелкого собственника, и никто не будет забирать землю.
«Принять закон о рынке земель и отменить срок — до 1 декабря 2019 года. Ответственные — председатель Рады Дмитрий Разумков, глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский», — добавил украинский президент.(РИА Новости)