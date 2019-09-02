Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли

«Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок — до 1 октября 2019 года. Ответственные — премьер Олеска Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов», — заявил Зеленский в понедельник в ходе совещания с руководством парламента, кабмина и правоохранительными органами, которое транслировал телеканал «Прямой.