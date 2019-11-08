Зеленский пообещал уголовные дела и судебные приговоры коррупционерам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всем коррупционным преступлениям чиновников из бывшей власти будет проведено расследование и вынесены приговоры.

«Бывшие политики не могут в этой сейчас системе найти для себя место, и они его не найдут, пока мы живы в нормальном смысле этого слова. Они могут выезжать только за границу, но не все смогут выехать, и люди уже это видят. Не очень много посадок? И согласен, и нет. Есть дело Свинарчуков, Пашинского, Микитася, Дубневича. <…> А дальше будут приговоры. А не будут — будут открыты новые дела», — сказал Зеленский в видеоролике, опубликованном в четверг на его странице в Facebook.

Президент также подчеркнул, что важнее не быстро посадить преступников, а провести тщательное расследование. «В чем проблема быстрых посадок? Очень много дел, к которым мы должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все дела развалятся», — пояснил Зеленский.(ТАСС)