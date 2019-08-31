Зеленский понадеялся на личную встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандской четверки». Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1», передает «Интерфакс».

Это будет наша в «нормандском формате» личная встреча. Нашей стороной она была запланирована», — сказал украинский лидер.

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоится  в сентябре. 26 августа канцлер Германии сообщила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» в ближайшее время в Париже. Подготовительная встреча советников глав государств и правительств пройдет  2 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмирий Песков  подтвердил, что возможность нового саммита прорабатывается, и отметил, что мероприятию должна предшествовать большая «домашняя работа». Президент России Владимир Путин отмечал, что общение с Зеленским «внушает осторожный оптимизм» и дает надежду на новый саммит «нормандской четверки».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей России, Германии, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

| 2019-09-01T00:28:19+00:00 1 сентября 2019, 00:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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