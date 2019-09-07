Зеленский помиловал 16 участников договоренностей об освобождении с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 лиц, участвующих в одновременном освобождении осужденных и заключенных между Москвой и Киевом, сообщила экс-омбудсмен Украины Нина Карпачева.

В Украину из России возвращаются в рамках договоренностей Москвы и Киева 35 человек, уточнила экс-омбудсмен.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что украинский лидер Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения. (РИА Новости)

 

| 2019-09-07T14:45:59+00:00 7 сентября 2019, 16:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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